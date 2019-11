Brisa Tatiana Méndez salió de su casa el pasado miércoles para hacer unas compras en varias tiendas próximas y a partir de entonces le perdieron la pista.

Al caer la noche, esta adolescente de 13 años no regresó a su casa, en Buenos Aires, y su familia decidió denunciar su desaparición.

Desde ese momento, según informa Crónica, comenzó una búsqueda incesante para dar con ella. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano.

Este medio desvela que la abuela de Brisa Tatiana recibió un mensaje a través de Facebook escrito aparentemente por la menor en el que aseguraba que no iba a volver y que su padre la maltrataba: "Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas".

Para averiguar el paradero de la joven, los investigadores centraron sus esfuerzos en desvelar el lugar desde el que el mensaje había sido enviado. Finalmente, averiguaron la ubicación exacta, que concidía con el domicilio del tío de Brisa Tatiana.

El tío de la adolescente, investigado

A pesar de que el hombre ya había declarado en la investigación, no se mostró colaborador y sólo trató de desviar la atención.

Gracias a una orden judicial, los agentes entraron en el domicilio del tío de la menor, lo registraron minuciosamente con la ayuda de varios perros y descubrieron algo que les llamó poderosamente la atención. En el exterior del inmueble, en la zona del jardín, había una ligera ondulación del suelo.

El cadáver estaba enterrado a varios centímetros

Al acercarse hasta la superficie del lugar, la Policía vio que la tierra había sido removida recientemente y los agentes comenzaron a excavar. Sin mucho esfuerzo, finalmente encontraron el cadáver de la joven. Se encontraba envuelto en una sábana y enterrado a pocos centímetros de profundidad.

El tío de Bisa Tatiana Méndez fue inmediatamente detenido y ahora la investigación se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia del cuerpo para averiguar exactamente las causas de la muerte.