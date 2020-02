Este martes comienzan los trámites para impulsar la ley que regule la eutanasia y en laSexta hemos querido recordar historias como la de Maribel Tellaetxe y su familia, que lucharon durante años para que se regulara el derecho a morir con dignidad.

Maribel sabía lo que era el Alzheimer porque su madre lo sufrió, por ello cuando a ella se lo diagnosticaron le pidió a su hijo que le hiciera una promesa. "El día que empiece a confundir vuestros nombres, que no os reconozca, ese día me tenéis que ayudar a morir", explicó Danel Lorente ante las cámaras de laSexta en enero de 2019.

Ella tenía pánico a esta enfermedad, de hecho intentó suicidarse, pero su hijo Danel y su marido le convencieron para que no lo hiciera porque "en el momento determinado, ellos tomarían cartas en el asunto". Sin embargo, cuando hace un año estuvimos en su casa, el mayor miedo de Maribel se había hecho realidad. "Mi madre no es mi madre, nosotros estamos alimentando, vistiendo y duchando a un cuerpo", lamentaba Danel.

A Maribel le diagnosticaron Alzheimer y pidió a su hijo que le ayudara a morir

Su hijo no pudo cumplir su promesa y, a pesar de su compromiso y sus campañas, Maribel estuvo dos años suspendida en un limbo. "Ya no conoce a nadie, no comprende nada, no puede hablar. El sufrimiento emocional es algo muy difícil de gestionar", nos contaba entonces su marido, Txema Lorente.

Finalmente, Maribel murió en marzo de 2019, dos meses después de esta entrevista. Ahora laSexta ha vuelto a su casa y ha encontrado a una familia serena, esperanzada con la ley y reconfortada dentro de su dolor. "A pesar de lo que ha sufrido, ella estaría contentísima porque los que vamos a ir después no vamos a sufrir como ella lo hizo", ha señalado su marido.