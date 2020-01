José Luis es uno de los dos hermanos que impidió en el último momento que un hombre violara a una joven en Gijón el pasado domingo por la noche. Todo sucedió cuando paseaban por la calle Puerto de Carredo y presenciaron la terrible escena: un hombre semidesnudo estaba agrediendo violentamente a una joven.

En una entrevista en 'Espejo Público' ha relatado el suceso: "Estaba morada y la estaba estrangulando, intentando taparle la boca para que no pudiera chillar y pegándole puñetazos con el puño cerrado, patadas, rodillazos, con los pantalones y el calzoncillo bajado".

En ese momento, tanto él como su hermano no dudaron en actuar. "Esto no se puede dejar pasar, hay que actuar siempre", asegura José Luis, que relata el forcejeo que protagonizaron con el violador: "Nada más sintió que lo íbamos a coger, ya empezaba a estrangularla cada vez más y no la soltaba, tuvimos que tirar de ella para que la soltase y no había manera".

"Nos amenazó diciéndonos: 'hijos de puta, como me sigáis os mato'"

"El agresor era fuerte, medía 1,90m, me costó, lo intente reducir agarrándolo entre mi vecina, mi hermano y yo y no podíamos. Se escapó muy fácil de nosotros, hizo un giro. No lo pudimos llegar a inmovilizar, se paró delante de nosotros y nos amenazó diciéndonos 'hijos de puta, como me sigáis os mato'", explica.

Fue entonces cuando los dos hermanos salieron detrás de él para retenerle mientras iban informando a la Policía sobre su paradero. Finalmente fue detenido por los agentes, que comprobaron que cuenta con numerosos antecedentes policiales.

La madre de la víctima, también ha hablado muy afectada por el suceso. "Les agradezco en el alma que salvaran a mi hija. Que sea visible esto para que la gente no pase de largo, que ayuden a las personas, son mis héroes para toda la vida", ha señalado entre lágrimas.

Además, ha explicado que su hija "está muy mal": "Estamos todos en estado de shock, no estamos en condiciones de hablar. Mi hija no conocía al agresor, es muy valiente porque a pesar de todo ha encontrado fuerza para poder resistir". "Les voy a estar agradecida toda mi vida", ha zanjado.