El Ministerio de Igualdad ha celebrado este lunes un acto institucional por el Día del Orgullo LGTBI, una ceremonia que contó con la actuación del Coro de Voces LGTBI de Madrid, que culminó con una haka.

El coro ha conmemorado los disturbios de Stonewall Inn, que comenzaron en Nueva York el 28 de junio de 1969 y marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos LGTBI, versionando canciones como 'Let the Sunshine In', 'Freedom' o 'Queremos marcha'.

Una actuación que ha concluido con una haka, una danza tradicional maorí -que habitualmente representan los equipos neozelandeses en competiciones deportivas-, con mensajes reivindicativos, al grito de: "¡Solo importa lo esencial!" o "¡Ley Trans ya!". El momento puede verse en este vídeo de Igualdad, a partir del minuto 01:15:12:

En el acto, celebrado en los jardines de la Residencia de Estudiantes, han intervenido la titular de Igualdad, Irene Montero, que ha celebrado la aprobación de la Ley Trans y LGTBI, y la directora General de Diversidad Sexual y derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo.

Además, durante la ceremonia el Ministerio ha entregado los primeros 'Reconocimientos Arcoíris' a personas y entidades destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos LGTBI, entre ellos a la serie 'Veneno' o al escritor Bob Pop.