Los que acuden hoy al Ayuntamiento de Sevilla o a sus diferentes oficinas se encuentran con la misma respuesta por parte de los trabajadores: los servicios están bloqueados y los trámites paralizados hasta nuevo aviso. Tras el hackeo del sistema informático, los retrasos en los trámites son numerosos.

"He ido a sacar un simple certificado de empadronamiento y ha sido imposible", explica uno de los afectados a laSexta. "Tengo que pagar un recibo, pensaba hacerlo por internet pero no he podido. Tendré que hacerlo en ventanilla", cuenta otra afectada.

El caos dura ya 48 horas, desde que el pasado martes los ciberdelincuentes atacaran la web del Ayuntamiento. Desde el consistorio han lanzado un mensaje de tranquilidad, aunque siguen trabajando con la máxima cautela y garantía. De hecho, los expertos están analizando unos 4.000 ordenadores y cerca de 800 servidores. En una rueda de prensa, Juan Bueno, el delegado de Hacienda, Participación Ciudadana y Transformación Digital ha informado que ya conocen el origen del ciberataque y que estaría en uno de los equipos de la Policía Local.

"Han capturado las claves de la VPN de un usuario de la red corporativa y por ahí han accedido al equipo de este usuario y a los sistemas que tenían autorizado", ha explicado el delegado de Hacienda.

También ha asegurado que no se han visto afectados los datos personales de los sevillanos. "Han encriptado unos servidores que suponen una proporción ínfima de los que dispone el Ayuntamiento y que solo contenía aplicaciones, en ningún caso datos personales", ha informado.

Las autoridades están trabajando sin descanso para reestablecer el servicio cuanto antes con la máxima seguridad. En el mensaje encriptado que el Ayuntamiento de Sevilla recibió el martes los hackers llegaron a pedir un rescate de un millón y medio de euros. Pero en las últimas horas, cuentan desde el consistorio, los ciberdelincuentes no han vuelto a ponerse en contacto con el gobierno local. No obstante, afirman que en ningún caso aceptarán el chantaje de los hackers. Además, han anunciado que ya han presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.