Los ancianos rescatados in extremis en una riada en Alginet se emocionan al recordarlo: "Pensábamos que no salíamos de allí"

Raúl fue quien sacó a pulso a dos de los ancianos atrapados con su coche en mitad de un fortísimo torrente de agua y vuelve al lugar del rescate para recordar la dureza de la situación: "Se estaba ahogando la señora, le llegaba el agua a la barbilla, si no me ayudan a subir no podía, era imposible".

"Fijaos en la fuerza del agua, ahí nos está arrastrando. Éramos ocho personas y nos costaba una barbaridad", señala uno de los agentes mientras mira las angustiosas imágenes del rescate.

Los verdaderos protagonistas, María, Francisco y Aquilino, se emocionan viendo las imágenes del rescate: "No pensábamos que íbamos a salir de allí". María, recién operada de la cadera, tiene hematomas y cortes por el cuerpo, pero se lo toman con humor y dicen a su edad han vuelto a nacer: "Estoy muy agradecida con todos, porque por ellos estamos vivos".

Los agentes dicen que ese

es su trabajo dicen, pero sin duda la parte más bonita y gratificante.