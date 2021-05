La madre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife, ha vuelto a hacer un llamamiento a difundir nuevas fotografías de las menores con el objetivo de que alguien pueda identificarlas.

En una 'carta abierta' en Instagram, la madre de las pequeñas ha pedido un "regalo" de cumpleaños: "Pido que me ayuden a difundir las fotos y vídeos de las niñas para que alguien pronto las reconozca".

"No se pueden imaginar lo que siento cada día que pasa. La incertidumbre de no saber cómo están, la incertidumbre de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos", ha lamentado Beatriz, que ha llamado a la sociedad a "no permitir que estas cosas puedan suceder".

Además, la madre de las menores ha asegurado sentir "miedo" a "qué decir o escribir por las repercusiones que pueda tener el padre".

Por eso, llama al "mundo" que le ayude a encontrar a las niñas. "La incertidumbre de saber cómo están, de saber que piensan, de saber que están queriendo llamarme... robar ese derecho de protección de una madre...", lamenta en el escrito.

En este sentido, agradece a toda la sociedad su implicación en el caso, y zanja: "No paremos hasta encontrarlas. Vamos a demostrar que este mundo puede ser mundo más seguro donde no se permiten tales injusticias. Olivia y Anna... las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte por ustedes porque me necesitan fuerte".