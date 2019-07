entrevistar a un amigo del parricida de BenielEl pasado jueves, 25 de julio, un hombre mató a su hijo de 11 años a puñaladas y después se suicidó ahorcándose en la misma vivienda en Beniel, Murcia. Fueron agentes de la Guardia Civil y Policía Local los que descubrieron la horrible escena. Lo hicieron tras recibir una llamada alertando de que el hombre no había entregado al pequeño a la madre.

La pareja, con dos hijos, se divorció tiempo atrás. Según ha explicado la mujer y madre del niño asesinado, en una entrevista en 'El Español', su marido tuvo una conducta "obsesiva durante años". "No me dejaba salir, me controlaba, siempre estaba pendiente de dónde iba y no podía aguantarlo más".

La mujer señala que nunca le intentó "agredir y a los niños tampoco", pero tras la separación le denunció tras "dos años y medio de maltrato psicológico". "No me podía tomar ni un puto café a solas, siempre se presentaba, estaba obsesionado conmigo", ha explicado en el citado medio.

En febrero, cuenta Laura, se presentó en la cafetería en la que estaba ella con sus primos y primas gritando '¿qué haces? Estás zorreando'. Tras vivir situaciones similares, asustada, en junio le denunció en el cuartel de la Guardia Civil por "maltrato psicológico y acoso". Entonces, el hombre fue condenado por un delito de coacciones y se le impuso una orden de alejamiento.

"La Guardia Civil dijo que me iban a poner protección y que nos iban a estar vigilando a mí y al crío porque ya había subido al nivel alto y por aquí no ha aparecido ni dios. Lo único que han hecho ha sido llamarme por teléfono una vez a la semana para ver cómo estaba y punto", ha confesado Laura.

En cuanto a las visitas del pequeño Cristian a su padre, Laura explica que solo le preguntaba por ella, "qué hacía, dónde estaba, si había salido a tomar algo con alguien, no le preguntaba cómo le iba a él, ni por sus estudios". De hecho, el menor llegó a grabar cómo su padre le preguntaba constamente por su madre. Esta lo comunicó a la Guardia Civil, pero le dijeron que "es normal que uno meta mierda sobre el otro" y lo dejaron "pasar".

Al finalizar la entrevista, la madre del pequeño asesinado ha asegurado que "cuando todo esto pase" emprenderá acciones legales.

Un amigo del hombre que asesinó a su hijo en Beniel: "Les vieron entrar al portal y el niño estaba llorando"

Un reportero de 'Espejo Público' ha podido entrevistar a un amigo del parricida de Beniel, Murcia, que el pasado jueves asesinó a su hijo a puñaladas y después se suicidó ahorcándose.

El hombre ha explicado que el día de los hechos les vieron "entrar al portal" de la vivienda en la que ocurrió todo y que el "chaval lloraba". El parricida, según ha contado, "se quedó sin trabajo por una enfermedad" y pedía "dinero a los amigos para comprar ropa y comida".