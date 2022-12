La madre de la guardia civil que mató a sus hijas y después se suicidó en Cuenca ha roto su silencio a través de un comunicado que publica el medio local Área Campo de Gibraltar. En él, la mujer expresa su "desgarrador dolor" por lo que le ha sucedido a sus nietas y pide respeto por lo que está sucediendo como abuela y madre.

La madre de la agente, natural de Algeciras, sostiene en la nota que se han publicado informaciones "sin contrastar" y recuerda que las hechos están "bajo secreto de sumario". Igualmente, subraya que la relación con su exmarido, del cual se había divorciado, "estaba finalizada mediante divorcio que mi hija inició y se finalizó aproximadamente hace dos años, con un convenio regulador de mutuo acuerdo ratificado en el juzgado correspondiente".

Así, la mujer reclama "abstenerse de enjuiciar" a su hija y "hacer acusaciones en base a nada".

Además, apunta que existe un dato "que sí me consta y no se ha publicado", y es que según la madre de la asesina "mantenía una relación sentimental durante más de un año y medio muy complicada e inestable con un vecino del pueblo". Una relación de la cual no aporta más detalles en el contenido del texto.

El comunicado íntegro:

Expreso mi desgarrador dolor ante la gran desgracia ocurrida de mis “niñas” nietas e hijas. La vida es el bien más preciado.

Respecto a las informaciones vertidas e inventadas por familiares y vecinos, divulgadas por los medios de comunicación sin contrastar con la correspondiente documentación acreditativa en torno a la vida de mi hija y sobre unos hechos que se encuentran BAJO SECRETO DE SUMARIO y “NADIE CONOCE”, quiero aclarar que la relación con el ex – marido estaba finalizada mediante divorcio que mi hija inició y se finalizó aproximadamente hace dos años, con un convenio regulador de mutuo acuerdo ratificado en el juzgado correspondiente.

Lo que si me consta y no se ha publicado que mantenía una relación sentimental durante más de un año y medio muy complicada e inestable con un vecino del pueblo.

Hay que dejar a los investigadores hacer su trabajo y abstenerse de enjuiciar a mi hija, cuando es presunta y hacer acusaciones en base a nada.

Ruego a todos los medios de comunicación que han participado de este despropósito de actuaciones procedan a su rectificación.

Pido el máximo respeto al inmenso dolor como abuela y madre por las grandes pérdidas de mis “NIÑAS”. Dejarlas D.E.P y rezad por ellas.

Si tengo que transmitir un enorme agradecimiento por su excelente respeto y ayuda en estos momentos a las Comandancias de la Guardia Civil de Ceuta, Algeciras y en especial a la de Cuenca, psicólogos, Coronel, Comandantes, Capitán, Cabo Mayor y demás miembros, Subdelegada de Gobierno de Cuenca, Funeraria de Cuenca y Algeciras, Concejal de Cementerios del Ayto. Algeciras.