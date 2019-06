Un joven ha sido víctima de un brutal ataque homófobo en una hamburguesería de Barcelona. En las imágenes, grabadas por un amigo, se escucha cómo un hombre llega a amenazarle diciendo que le va a hacer "heterosexual a hostias".

"¿Usted se cree que este chaval me diga que no puedo vestir así?, pregunta Albert al guardia. Aunque se quejó de inmediato tuvo que aguantar varios insultos antes de que el personal de seguridad optase por expulsar del local al agresor.

"Que estás en un sitio sitio público", "yo visto bien", "te pego una hostia y te hago hetero" o "a mí que seas marica o no no me importa" son solo algunos de ellos.

Pese a que éste le explicó que era el Día del Orgullo, el hombre le respondió que también era "el día de soltar hostias".

laSexta ha podido hablar con el joven Albert, quien ha asegurado haber estado en shock.

"Yo fui después del Pride a por una hamburguesa de pollo y me encontré con este 'show'. Estuve como una hora en shock. A mi edad nunca había escuchado algo como "tápate" o "vas como una guarra'".

En las redes sociales el chico ha querido agradecer a todo el mundo el apoyo recibido aunque todavía no sabe si va a denunciar el ataque. Varias asociaciones LGTBI se han puesto a su disposición para prestarle apoyo legal y psicológico.