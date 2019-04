Habla el testigo que grabó la brutal agresión en la M-40: "Me dijo, '¿por qué me grabas hijo de p***?'"

Tres hombres corren hacia un coche y comienzan a darle fuertes puñetazos al conductor. También se ensañan con el coche. Abren el maletero y tiran al suelo lo poco que hay. La toman además con la puerta del copiloto, tratando de arrancarla.

El que graba ha relatado a laSexta que todo esto sucedió después de que el vehículo de los agresores bloqueara el paso del de la víctima: "El hombre con el Audi pegó un frenazo, yo también, y vi que salieron los tres y empezaron a golpear al hombre".

Ocurrió en una salida de la M-40, en Madrid. El autor del vídeo asegura que tuvieron miedo, pero que no dejaron de grabar: "Mi mujer se asustó mucho. Me dijo 'vámonos de aquí, que tengo miedo'. Yo le dije que se tranquilizara, que no pasaba nada, que si venían a golpearnos, ya nos apañaríamos".

El peor momento, dice, fue cuando uno de los agresores se dio cuenta de que grababan: "Me empezó a decir '¿Por qué me grabas hijo de puta?'". Desde Policía Nacional aseguran que no hay denuncia y que investigan si se trata de un pique de tráfico o de un ajuste de cuentas.