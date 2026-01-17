Ahora

Consejos para evitar estafas

Guardar la comunicación oficial o desconfiar de todas las llamadas: los pasos a seguir si han robado tus datos en un ciberataque

El contexto Más de 20 millones de usuarios se han visto afectados por la última filtración masiva de datos en unos tiempos en los que la información personal es más valiosa que nunca.

Los datos personales pueden convertirse en el botín más preciado a robar. De hecho, más de 20 millones de usuarios se han visto afectados por la última filtración masiva de datos. Unos ciberataques que hacen cuestionarse si las empresas están lo suficientemente protegidas o cómo actuar si nuestra información personal se ha visto afectada.

Entre esas personas afectadas está José Antonio: "Recibí un email de Endesa avisándome pues precisamente de que habían sufrido un ataque y lo que hice fue avisar a la gente a través de redes sociales porque vi que había sido algo bastante grande".

Los datos robados son muy específicos. "Si tienen tu nombre completo, tu DNI, dirección... pueden intentar abrir créditos, cambiar la titularidad de la línea móvil, interceptar tu SMS de verificación o lanzar campañas de 'fishing", explica Juan Muñoz,, experto en ciberseguridad. Algo que ya está pasando. El propio José Antonio recibía un mensaje sobre una alerta de un cargo de más de 11.000 euros enviado supuestamente desde su banco minutos después de hablar con laSexta: "Yo conozco a muchos que les han engañado".

Si tus datos han sido robados, los expertos recomiendan una serie de pasos: guardar la comunicación oficial, vigilar tu banco, activar las notificaciones SMS, desconfiar de todas las llamadas que lleguen en este periodo y reforzar las contraseñas que se tienen.

A nivel legal, ahí los afectados tienen dos vías: la denuncia y la reclamación. "Las sanciones son muy altas. Estamos hablando de 20 millones un 4% de la facturación mundial de la compañía", asegura David Muñoz, de Administrativando Abogados.

La pregunta ya no es si volverá a ocurrir, sino cuándo y si estamos realmente preparados para protegernos en un mundo donde nuestros datos valen más que nunca.

