Jenni Hermoso se ha hartado. La jugadora de Tigres, campeona del mundo con España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, ha compartido en sus redes sociales el audio de un usuario que durante casi un minuto se dedica a insultarla de forma grave, con muchos comentarios machistas y homófobos.

"¿Tú tienes pito? Yo supongo que sí, por esos tatuajes que llevas en los brazos que pareces mi padre, levantando ahí la Copa del Mundo como si fuera un trozo de morcilla", empieza el audio de este usuario.

Y continúa con otra ración de insultos machistas y homófobos: "¿Pero tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques, porque a mí un calvo de esos me da un beso... yo que soy un tío y me vuelvo gay".

"Te dice un piquito y tú vas y se lo das, y luego te quejas, asquerosa", concluye el documento que Jenni Hermoso ha compartido en redes sociales.

Penas de hasta tres años por acoso en redes

Es el tipo de comentarios a los que se enfrenta la futbolista en redes sociales, donde los usuarios aprovechan su anonimato para verter su odio.

El Código Penal es claro en este sentido, con penas de hasta tres años de prisión por el acoso en redes sociales.