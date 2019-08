La organización Imberba Rakia, con sede en Limpopo, en la República de Sudáfrica, ha creado una granja para criar a animales en peligro de extinción con el objetivo de que los cazadores les maten.

Entre los animales que crían, se pueden encontrar tigres, leones, guepardos, leopardos, hipopótafos, babuinos, o jirafas de gran tamaño, pero también pequeños cachorros a los que los cazadores pueden matar por un precio de entre 200 y 12.500 dólares.

Eduardo Goncalves, de Campaign to Ban Trophy Hunting, una organización que lucha contra la caza, ha explicado en declaraciones a 'The Sun' que en "Imberba Rakia crían tigres, leones y otros grandes felinos para que sean asesinados por diversión".

Además, cómo describen en su propia web, desde Imberba Rakia ofrecen "safaris para cazar" con guías, dietas y alojamientos incluidos.

En esta web también muestran los precios de cazar a todos los animales que hay disponibles. Un babuino costaría unos 250 dólares, siendo el más barato, y el hipopótamo, unos 12.500 dólares, siendo el más caro.

"Increíblemente, todo esto es legal. CITES, la autoridad internacional que supuestamente protege a los animales en peligro de extinción, permite a los cazadores de trofeos disparar a animales", ha denunciado Eduardo Goncalves.