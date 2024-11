Granada se manifiesta para acabar con la utilización de la vivienda como negocio

3.000 personas, según los convocantes, se han reunido en las calles de Granada para protestar contra la situación de la vivienda en la ciudad andaluza al grito de "la vivienda no es un lujo".

Bajo el lema "No al negocio de la vivienda"

Cientos de personas, unas 3.000 según los convocantes, se han manifestado este sábado en Granada para reivindicar el derecho a una vivienda digna y exigir que los inmuebles dejen de utilizarse como negocios con los que especular.

Bajo el lema "No al negocio de la vivienda", los asistentes han coreado frases como "la vivienda no es un lujo", "queremos vivir no sobrevivir", "es urgente la bajada del alquiler" o "fuera fondos buitres de nuestros barrios".

Antes del comienzo de la marcha, David Rodríguez, integrante de la plataforma La Calle Mata, ha explicado a los medios de comunicación que el motivo principal de esta protesta es "el negocio" que, según critican, hay alrededor de la vivienda ya que, a pesar de ser "un bien común", se está haciendo un "negocio mafioso".

"Criticamos también la masiva turistificación, que está expulsando a los vecinos de los barrios, y que la gente tenga que destinar más del 60 % o el 70 % de su sueldo a enriquecer a los fondos buitres, a los bancos o a los caseros y esto va a estallar. No tenemos acceso a la vivienda y no podemos más", ha lamentado.

Asimismo, ha reprochado que los fondos buitres acaparen en Granada "unas 12.000 viviendas" y en el conjunto de España aproximadamente un millón de inmuebles. Salvador Soler, de la plataforma Stop Desahucios, ha añadido a EFE que la vivienda debe ser "un derecho" y "no un negocio", por lo que ha pedido que las instituciones políticas actúen para regular esta situación. "Queremos que se produzca un cambio en la política del Gobierno para que faciliten una vivienda digna especialmente a los jóvenes y a las personas más necesitadas", ha comentado Soler.

En la manifestación, que ha salido a mediodía desde los Jardines del Triunfo y ha recorrido el centro de la capital granadina hasta las puertas del Ayuntamiento, los manifestantes han portado carteles en los que han reivindicado que las viviendas de la Sareb sean "para el pueblo", han pedido que se detengan los desahucios y han criticado los llamados fondos buitres.

"Los fondos buitres arruinan la vida de la gente", "Ni gente sin casa ni casa sin gente", "Un barrio sin vecinos está muerto", "No especuléis con nuestras viviendas" o "El Albaicín tiene un límite" son algunas de las pancartas que se han mostrado a lo largo de la manifestación, convocada por los colectivos Albayzin Habitable, La Calle Mata, Sindicato de Vivienda de Granada, Stop Desahucios 15M Centro, Stop Desahucios Granada 15M Zaidin y Realejo Habitable.