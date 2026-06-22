Ahora

EN DIRECTO

El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos y a 19 a Koldo; Aldama no entra en prisión

Surrealismo en Marbella

Graban a una pareja manteniendo relaciones sexuales mientras circulan por una carretera de Marbella

Los detalles La Guardia Civil de Tráfico está investigando las imágenes de un hombre y una mujer teniendo sexo mientras conducen.

SexoMarbella
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una pareja ha sido grabada mientras mantenía relaciones sexuales en el interior de un coche mientras circulaban por una carretera de Marbella (Málaga). El vídeo ha sido ampliamente difundido en redes sociales, con usuarios denunciando la temeridad de estas personas.

La Guardia Civil de Tráfico ya ha abierto una investigación para analizar las imágenes.

En el vídeo, se ve a dos personas manteniendo relaciones, poniendo en riesgo la circulación del resto de vehículos. Las imágenes han sido grabadas desde otro vehículo.

El delito puede ser considerado una falta grave por conducción temeraria, pudiendo conllevar una multa económica de unos 500 euros, así como la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia
  2. Un CGPJ dividido propone al promotor de la Acción Disciplinaria sancionar con una falta grave al juez Peinado por señalar a policías
  3. Dimite Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido: "Haré lo posible para garantizar una transición ordenada"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán y EEUU pactan una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final del conflicto en 60 días
  5. El ultraderechista De la Espriella será el próximo presidente de Colombia tras ganar por la mínima al izquierdista Cepeda
  6. Llega lo más duro de la primera ola de calor: toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por las altas temperaturas