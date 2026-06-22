Graban a una pareja manteniendo relaciones sexuales mientras circulan por una carretera de Marbella

Los detalles La Guardia Civil de Tráfico está investigando las imágenes de un hombre y una mujer teniendo sexo mientras conducen.

Una pareja ha sido captada manteniendo relaciones sexuales en un coche en movimiento por una carretera de Marbella, Málaga. El vídeo, grabado desde otro vehículo, se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde los usuarios han criticado la temeridad de la acción. La Guardia Civil de Tráfico ha iniciado una investigación para analizar las imágenes. Este acto podría ser considerado una falta grave por conducción temeraria, lo que podría resultar en una multa de aproximadamente 500 euros y la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir.

Una pareja ha sido grabada mientras mantenía relaciones sexuales en el interior de un coche mientras circulaban por una carretera de Marbella (Málaga). El vídeo ha sido ampliamente difundido en redes sociales, con usuarios denunciando la temeridad de estas personas.

La Guardia Civil de Tráfico ya ha abierto una investigación para analizar las imágenes.

En el vídeo, se ve a dos personas manteniendo relaciones, poniendo en riesgo la circulación del resto de vehículos. Las imágenes han sido grabadas desde otro vehículo.

El delito puede ser considerado una falta grave por conducción temeraria, pudiendo conllevar una multa económica de unos 500 euros, así como la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir.

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