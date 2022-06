Suele decirse que la vida siempre se abre camino, pero Livia Mata, una mujer residente en Sitges, lo ha vivido en sus propias carnes.

Las cámaras de seguridad de su edificio han grabado su asombroso parto en mitad del portal y sin siquiera sentarse. Ocurrió hace un mes y tal y como se puede ver en el vídeo, la mujer, embarazada de 38 semanas, camina a duras penas y retorciéndose hasta detenerse en una esquina.

El parto estaba previsto para el día siguiente, pero le llegó un dolor fortísimo cuando salía de su vivienda. Es entonces cuando se percata de que su hijo está a punto de nacer y que no puede esperar a llegar al hospital. Se toca los genitales y en poco menos de un minuto en bebé nace sin que la madre llegue a sentarse.

En ese momento es asistida por su pareja, que sujeta al niño, que nació con el cordón umbilical enredado en el cuello, y que posteriormente fue trasladado al hospital donde se lo cortaron y donde le sacaron la placenta. "Entre los dos giramos su cuerpo y conseguimos sacar el cordón del cuello", asegura la madre a laSexta.

"Sentí angustia de saber si estaba todo bien tras nacer y felicidad. Al mismo tiempo como que no me lo puedo creer que me esté pasando a mí", ha señalado Livia.