Para la gala del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 7 de marzo en Santander, el Gobierno de Cantabria ha contratado a un grupo de música formado por cinco hombres. Una elección que desde la Comisión 8M critican porque dicen que invisibiliza a las mujeres. "No entendemos por qué se ha elegido a un grupo musical compuesto por cinco hombres contra el que no tenemos nada, por supuesto. Pero ¿qué necesidad?", se pregunta Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8M.

Explican que hay mujeres talentosas, artistas con las que podrían haber contactado. "En Cantabria hay cantantes estupendas. Queremos que el gobierno rectifique. No sé si es un gol que alguien les ha colado o simplemente es una pérdida de sensibilidad que nos tendría que preocupar", añade Bolado.

La polémica se ha trasladado al parlamento cántabro. Pablo Zuloaga, del Grupo Parlamentario Socialista, también ha criticado la contratación del grupo de música masculino. "No han encontrado a ninguna mujer para desarrollar cultura en el acto del Día Internacional de la Mujer. ¡Vergüenza le tenía que dar!", exponía en la tribuna.

Sin embargo, desde el gobierno insisten en que no entienden las críticas y explican que en el acto habrá otro grupo en el que sí aparecen mujeres. "No entiendo la polémica. En el escenario van a aparecer hombres y mujeres. Va en consonancia con el eslogan de la campaña de este año que es seguimos trabajando por la igualdad real y estamos convencidos que la igualdad real se consigue desde el trabajo conjunto de hombres y mujeres", argumenta Tamara González, Directora General de Igualdad y Mujer. Además, aseguran que no van a modificar el programa.