Gitanas, monjas y múltiples asociaciones se suman a la huelga feminista con un grito unánime: "No al machismo"

Gitanas feministas con un grito unánime "no al machismo" y "no al racismo". Por eso pararán el 8M y sus motivos nos los explican ellas mismas: "Basta ya de opresión por nuestro género, por nuestra identidad sexual, basta ya de racismo institucional. ¿Cuantas gitanas ves en política?" se ha preguntado Carmen Fernández, de 'Gitanas Feministas por la Diversidad', que ha añadido que "el machismo no tiene color, no tiene raza, no tiene condición ni tiene clase".

Un año más también monjas y religiosas se suman a la huelga, y han querido divulgar así su mensaje: "Sin techos de cristal dentro y fuera de la iglesia y contra la pobreza de las mujeres".

Por las víctimas de la violencia machista, asociaciones y fundaciones reivindican la importancia de la lucha feminista. "No condenar el maltrato con un minuto de silencio sino romperlo y alzar la voz por las mujeres que no pueden hablar", ha reclamado la fundadora de la Asociación 'Ana Bella', Ana Bella Estévez.

Trabajadoras de sindicatos médicos como SATSE o SAS se suman a la convocatoria, también las principales organizaciones ecologistas y movimientos como el de "#LasComunicadorasParamos". Mujeres de diferentes generaciones con un sentir común, las que siguen todavía luchando por el día a día y por el futuro, alzan la voz y lo seguirán haciendo.