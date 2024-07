El Departamento de Salud de la Generalitat ha presentado una querella contra el curandero Josep Pàmies por promocionar un producto ilegal y prohibido como falsa terapia para tratar el autismo infantil.

El Departamento de Salud ya multó el pasado abril con 1,2 millones de euros a Pàmies por atribuir cualidades curativas al MMS (siglas en inglés de solución mineral milagrosa), una solución tóxica de clorito de sodio en agua destilada, similar a la lejía industrial. El Departamento de Salud ahora actúa por la vía penal y ha presentado una querella contra la asociación "La Dulce Revolución de las Plantas Medicinales", su presidenta, Maria Dolors Roma, y su fundador y vicepresidente, Josep Pàmies.

En la querella, que ha avanzado TV3, Salud denuncia que Pàmies ha llevado a cabo a través de páginas web una "clara acción de promoción e información del uso de un medicamento ilegal". El MMS es un producto catalogado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como medicamento ilegal, y está prohibida su venta y consumo.

El MMS no solo no cura el autismo, un trastorno que se inicia durante la niñez y dura toda la vida, con diferentes grados de afectación, sino que puede provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal y metahemoglobinemia. Así de claro lo dejó el Informe de la AEMPS sobre el uso de MMS, con fecha de 18 de octubre de 2018, que refutó las teorías de Pàmies asegurando que no existe prueba científica de que las avalara y resaltó que este producto no se ha sometido a ningún tipo de evaluación o autorización por parte de las autoridades competentes.