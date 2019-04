Fotos comprometidas de Asunta y amortajada como un cadáver; imágenes de los móviles de sus padres que el jurado no tuvo en cuenta

LAS PUPILAS DE ASUNTA, LA CLAVE

Jamás se aclaró lo ocurrido con el ordenador del padre de Asunta. En el primer registro, la Guardia Civil no lo encontró en la casa. Poco después, el ordenador apareció apoyado en una pared. No tenía nada importante, pero había sido manipulado. En los teléfonos de los padres sí había fotos extrañas que el jurado no tuvo en cuenta. Ahora se sabe por qué. Todo en 'Lo que la verdad esconde', de Antena 3.