La Fiscalía de Menores investigará el vídeo de varios jóvenes practicando el 'juego de la muerte' en Granada

La Fiscalía de Menores ha anunciado que abrirá una investigación contra varios jóvenes de un instituto de Granada después de que llegase a su poder por parte de la Policía un prendrive con imágenes de los menores practicando el denominado "juego de la muerte".

Fuentes del Ministerio Público han informado que el atestado policial se suma a un informe previo recibido el pasado 30 de mayo por parte del mismo centro educativo, en el que ya le trasladó las actuaciones que había iniciado ante la comunidad educativa para advertir a alumnos y padres de los altos riesgos derivados de esta práctica.

En las imágenes aparece un grupo de jóvenes asfixiándose entre sí con el objetivo de que alguno de ellos quede inconsciente. Aunque en este caso no hay que lamentar heridos, lesiones derivadas o denuncias de los padres, la Fiscalía estudiará el caso por si hubiera podido producirse alguna desprotección de menores. No obstante, seguramente los hechos no tengan relevancia penal.

Esta nueva y peligrosa "moda" en las aulas de secundaria, consiste en "estrangular" a alguien hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Para alertar de este tipo de "juegos" la Policía ha dado charlas, ha publicado en su cuenta de Twitter el vídeo y ha pedido a los padres que revisen los móviles de sus hijos.

Aunque en este caso no hay que lamentar heridos, una niña de 12 años ha tenido que ser hospitalizada en Pinto tras someterse voluntariamente al "juego de la muerte".

Alerta por el 'juego de la muerte', un peligroso reto practicado por menores en Granada