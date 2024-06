La tranquilidad de una mañana en una farmacia en el centro de Sevilla se vio interrumpida este jueves cuando un ladrón intentó hacerse con un botín de pastas de dientes. Álvaro Román, farmacéutico, no dudó en salir en persecución del intruso, frustrando así el intento de robo.

"Salí corriendo sin miedo alguno", ha relatado Román, quien logró alcanzar al ladrón justo fuera de la farmacia, mientras este lo amenazaba con violencia. "Me decía que me iba a matar, que me iba a rajar", ha agregado el farmacéutico. Román mantuvo al delincuente asegurado hasta la llegada de la policía, que actuó rápidamente tras la llamada de emergencia de un vecino.

Según Isabel Casero, otra farmacéutica presente, el ladrón intentaba llevarse una cantidad considerable de pasta de dientes, valuadas en al menos 100 euros. "No llevaba cuatro pastas de dientes, llevaba por lo menos 14", ha explicado Casero, subrayando la frecuencia de robos similares que ha enfrentado la farmacia. Este incidente marca el sexto robo frustrado gracias a la acción decidida de Álvaro Román.