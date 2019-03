La familia de la peregrina estadounidense viaja a España para cotejar su ADN

La Policía analiza los restos biológicos encontrados en las herramientas de Miguel Ángel Muñoz Blas para comprobar si pertenecen a Denise. Han pasado cinco meses desde la desaparición de la peregrina por lo que podrían no ser suyos.

Por eso la familia viaja a España para realizarse pruebas genéticas. El ADN confirmará, de forma oficial, lo que es casi una certeza para los investigadores, que el cuerpo encontrado es el suyo.

Poco a poco conocemos más detalles del presunto asesino de Denise. Sus vecinos cuentan que es un hombre solitario, huraño y agresivo. Tiene antecedentes por robo y habría acosado a peregrinas. Según 'El Mundo' las acompañaba en algún tramo del camino y las invitaba a su casa para que, les decía, descansaran mejor.

A una de ellas la habría atacado con un pasamontañas en un tramo cercano a Castrillo de los Polvazares, donde vivía. La turista lo denunció a la Policía y escribió una carta a la familia de Denise para contárselo. Blas, de 39 años, fue detenido el viernes en Asturias.

No opuso resistencia y confesó el crimen a la Policía. Había huido del cerco policial y a pesar de que no usó el móvil si sacó dinero de un cajero, fundamental para que la policía le localizara. Le seguían la pista desde que, pocos días después de la desaparición de Denise, cambiara 1.000 dólares a euros. Una operación cuanto menos extraña, que la Policía no pasó por alto.

Mientras los registros continúan en su finca, los agentes peinan palmo a palmo el terreno para buscar pruebas relacionadas con ataques a otras peregrinas ocurridos este año.