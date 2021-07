El legionario que atropelló mortalmente a una niña esta semana en Roquetas de Mar, Almería, ha salido en libertad. Los padres de la niña de cinco años fallecida no entienden cómo el hombre responsable del acto ha quedado fuera de la cárcel. "A mí me dejó totalmente atónito, no esperaba que pasara eso de esa manera, o sea estar quemando a mi hijo a la vez que ese tío se está yendo a su casa tranquilamente. Para mí fue muy mal", lamenta David López, el padre.

La familia de la pequeña Leyre conoció la noticia durante su funeral. Así lo cuenta su tía, Deborah López: "Nos enteramos justo cuando la acabábamos de dejar para incinerar". Sus padres quieren que se conozca a su pequeña a la que la arrebataron la vida este martes en un paso de peatones de Roquetas de Mar, convertido ahora en un altar en su memoria, cuando un legionario se la llevó por delante cuando cruzaba junto a su madre. "Vio cómo se moría y no pudo hacer nada", explica la familia, que afirma que la madre, embarazada de 16 semanas, "está totalmente destrozada".

El hombre, que conducía bajo los efectos del alcohol, dio más de 0.90 miligramos en aire, casi cuadruplicaba la tasa y, según el atestado, conducía con una bebida de la mano. Pero en el auto el juez considera que no existen causas legales al no haber riesgo de fuga para acordar la prisión provisional. Eso sí, se le investiga por un delito de homicidio imprudente, conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol.

Además, cautelarmente se le ha retirado el carnet de conducir, su coche, tiene prohibo salir del territorio nacional y la obligación de comparecer los 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La familia de la pequeña afirma que estas medidas son insuficientes. "Nuestro abogado lo va a recurrir para que esté en la cárcel que es donde tiene que estar", afirma tajante el padre.

"Iba tan borracho que no la vio"

David cuenta lo ocurrido sin poder contener las lágrimas: "Iba tan borracho que no era capaz de ver a una niña de cinco años". Por su parte, la tía de la pequeña explica en el siguiente vídeo que en el paso de peatones había otro coche parado, pero este "en vez de pararse, porque estaba pasando alguien, cambió de carril y aceleró".