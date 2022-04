Jorge es hostelero en Bilbao y no encuentra camareros: "Faltan mano de obra cualificada, gente válida es muy difícil, incluso pagando bien". También en Valencia es muy difícil contratar a profesionales con la formación adecuada. "Cada vez pedimos más cualificación porque también la demanda del público es más exigente", asegura otro hostelero.

Hay 109.000 puestos de trabajo que no se cubren en el mercado laboral, pese a los 3.108.763 desempleados, según Randstad y CEPYME. "La unión de las necesidades de la empresa y lo que ofrece el mercado formativo no está casando", sentencia Pedro Fernández, vicepresidente de CEPYME y presidente de CNC. Otro dato significativo es que 6 de cada 10 parados no cuentan ni con estudios superiores ni formación profesional.

Por la contra, casi el 40% de las empresas asegura que no podía ofrecer salarios competitivos para trabajos duros o con horarios difíciles. Es el caso del transporte, donde "no hay gente ni cualificada, ni no cualificada", explica un empresario.

Asimismo, la caída en la natalidad también dificulta el relevo generacional y en ámbitos como el campo, la despoblación hace más difícil encontrar trabajadores.