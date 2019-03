Un exprofesor de los Maristas culpa de los abusos sexuales a su tratamiento capilar: "Tenía placenta humana, no sé si me rebotó"

Directamente, cara a cara, le pregunta por qué abuso de él. "Veía que eras un chico colaborador, y me cogió esta vena", contesta.

En una entrevista grabada con cámara oculta por un exalumno que denuncia haber sufrido abusos sexuales, el presunto pederasta, profesor en los Maristas de Sants-Les Corts en los 80, insiste una y otra vez que era como si él también fuese un niño.

Le acusa de abusar de él durante seis años, de los 8 a los 14. "Es que fueron cientos de veces, cientos de veces durante seis años", insiste la víctima. El exprofesor termina echando la culpa a un tratamiento para el pelo. "Yo le doy la culpa a la mierda de tratamiento capilar de 3-4 años que me ponía en la cabeza. Tenía placenta humana, no sé si me rebotó".

Con esta confesión son ya tres los profesores de los Maristas que han reconocido las acusaciones que han hecho sus exalumnos. Además, al menos otras cuatro víctimas han reconocido a 'El Periódico' que también sufrieron abusos por parte de este hombre.