Después de las reuniones y aglomeraciones de estas fiestas navideñas, los expertos avisan: la incidencia de COVID va a aumentar. José Félix Hoyos, experto en epidemias, afirma que "es posible que si las nuevas variantes se difunden haya un elevando número de casos ya haya más hospitalizaciones y muertes". Sin embargo, asegura que no tan dramática como en otras ocasiones.

En España ya están circulando nuevas variantes, como la americana, llamada 'kraken', que supone ya el 40% de todas las infecciones en Estados Unidos. Su principal problema es, según Daniel López Acuña, exdirector de asistencia sanitaria de la OMS, "su escape vacunal y su mayor virulencia, con cuadros más severos".

El mundo también tiene puestos los ojos en China tras haber puesto fin a su política más restrictiva, de 'cero COVID', de forma brusca. "La política de COVID cero es buena si se puede salir de ella de modo adecuado, lo que ha ocurrido en China es que la salida no ha estado controlada", sostiene José Félix Hoyos.

A la explosión de casos se suma que el país asiático no da información precisa sobre lo que está realmente ocurriendo. Sin embargo, los expertos llaman a la calma: "Vigilancia si, blindaje no porque el riesgo no es extremadamente alto", asevera el experto.

Insisten en que la única manera de hacerle frente al virus es vacunarse para año para renovar la protección y recuerdan la importancia de seguir usando mascarillas.