Estos son los vehículos que podrán acceder al centro de Madrid tras la aprobación de la nueva ordenanza

En la ordenanza se regulan los criterios de acceso y normas del área de acceso restringido Madrid Central, a la que podrán acceder y circular libremente por ella los vehículos de los residentes y sus invitados, las bicicletas, los vehículos de personas con movilidad reducida, los servicios públicos esenciales, sanitarios y de emergencias, los vehículos Cero emisiones y, como novedad, los de etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Podrán acceder, en función de su uso y la etiqueta ambiental del mismo, los vehículos de contratistas de las administraciones que presten servicios públicos básicos, los taxis, y los vehículos de arrendamiento con conductor con servicio previamente contratado en la zona, los que presten servicios a la zona, y las motocicletas y los ciclomotores.

Además podrán circular los vehículos que accedan a aparcamientos de rotación situados dentro del área siempre que dispongan de distintivo medioambiental de la DGT.

Además, los coches más contaminantes, aquellos que no cuentan con etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) (diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes del 2000), no podrán entrar a los aparcamientos de rotación situados en el área Madrid Central, adonde sí podrán acceder solo para aparcar el resto de vehículos de los no residentes.

La zona Madrid Central estará lista previsiblemente en noviembre y estará definida por las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, Ronda de Segovia, Mayor, Bailén, Plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Según consta en el plan de calidad del aire de Madrid, en 2020 los vehículos sin distintivo ambiental no podrán aparcar en todo el interior de la M-30 -en la zona SER- y a partir de 2025 se limitará su circulación a todo el término municipal.

El Gobierno de Manuela Carmena planea restringir de forma progresiva la circulación de los coches más contaminantes para que la ciudad y sus habitantes puedan adaptarse al cambio hacia una movilidad sostenible.