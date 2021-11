Hablamos con Carolina Iglesias y Victoria Martín, creadoras de 'Estirando el chicle', un podcast de humor en el que las invitadas se dejan las bragas. Literalmente, cada entrevistada que acude al programa tiene que llevar una bragas suyas y contar una historia sobre la prenda.

La idea surgió porque a Carolina le apetecía "quitar un poco la sexualización a las bragas" y "ese rollo de querer disimular si se marcan bajo la ropa" explica. Además de ser la excusa perfecta para conocer un poco más a la invitada. Ellas un día llevaron las suyas. Carolina colgó en el tendal unas 'bragas de regla' y Victoria llevó las de su abuela. "Son unas bragas sexis", comenta la cómica mientras se ríe.

Entre risas y miles de escuchas han ganado el premio Ondas 2021 nacional de radio a mejor podcast o programa de emisión digital. Este premio lo han ganado ex aequo con las concursantas de 'Deforme Semanal', Lucía Lijtmaer e Isa Calderón.

En estos momentos se las escucha realmente emocionadas por el reconocimiento. Carolina Iglesias cuenta que no se lo esperaban aunque "ha sido un año de mucho crecimiento" de 'Estirando el chicle'. "Nos ha servido para darnos cuenta de lo importante que es el público", asegura Iglesias y añade que son los oyentes los que les "han llevado al número uno", porque, igual que ellas, "hay miles más".

Unos micrófonos en el jardín

Al preguntarles qué cómo fue cuando Podium Podcast contactó con ellas, ambas sueltan una carcajada (empezamos bien). Victoria Martín contesta que no les llamó Podium, llamaron ellas. Martín cuenta que esa es la razón por la que hacen humor sobre que "ahora ya no vale, ya no es apostar" por ellas.

La joven madrileña explica que todo lo que han ido creando es "autoproducido", como la serie 'Válidas'. Con 'Estirando el chicle' pasó exactamente lo mismo, la emitieron "en el canal de Carol", hicieron "números" y fueron a Podium con ellos. "Les interesó".

Empezaron a distancia durante la pandemia, luego, cuando redujeron las restricciones, lo hacían desde el jardín de la casa de los padres de Victoria, "todo autoproducido y amateur", explica Carolina. "Aunque las dos tenemos una trayectoria, no queríamos invertir dinero porque no hay ningún precedente de podcast del que hayan podido vivir. No queríamos volver a echar dinero a un pozo sin fondo porque no sobraba", comenta Carolina, también conocida como Percebes y Grelos.

Demostrando que eran 'Válidas'

La unión de Victoría Martín y Carolina Iglesias empezó en la creación de la serie 'Válidas' en YouTube. Un contenido que crearon y protagonizaron. "La serie la pagamos entre Nacho, productor de 'Estirando el chicle', Carol y yo", detalla Victoria. Un proyecto que les "gustó muchísimo" y disfrutaron, pero "lo malo fue" que, "evidentemente", perdieron dinero, dice Victoria entre risas, aunque suaviza añadiendo que "se preveía".

La publicidad que consiguieron fue para pagar cosas de la serie, la comida del equipo y esas cosas. "Se hizo de una manera súper precaria y quedó pintona porque nos lo curramos mucho", asegura Victoria.

Aunque el panorama está cambiando, las mujeres tienen que seguir demostrando que son válidas

La serie va de la constante reafirmación de las mujeres de que pueden hacer algo. "Aunque el panorama está cambiando,", explica Victoria, que es lo que sucede en la serie. Victoría atribuye esto a "laque hemos vivido y en laen la que vivimos". Esto nos lleva a tener que "intentar demostrar que somos las mejores".

"Nosotras lo vemos mucho en los directos, la ansiedad que sufrimos por mejorar el show, porque cada vez los chistes sean más finos. La ansiedad al subirnos al escenario. Por el respeto que le tenemos a la profesión y por lo inseguras que estamos. Pero vemos a compañeros cómicos que suben como si fueran al bar, para ellos parece fácil", explica Victoria.

Condescendencia

Comentamos con ellas si ahora que son más conocidas se ha producido un cambio de trato y Carolina cuenta que "la condescendencia" que han vivido tanto en entrevistas como desde productoras y marcas "da para escribir un libro". Aunque asegura que no solo les ocurre a ellas: "No es un caso aislado". Pero ahora se ríen y Carolina dice en todo burlón: "nuestro programa es el más escuchado de España y tengo un Ondas, así que no me vaciles".

La condescendencia que hemos vivido tanto en entrevistas como desde productoras y marcas da para escribir un libro

¿Quiénes son sobre el escenario?

"Sí que es verdad que obviamente nos hemos encontrado mucha gente buena en nuestro camino y a personas que les ha gustado nuestro contenido. Pero ahora notas quien se acerca porque acabas de tener un premio y quien se acerca porque acabas de descubrir tu contenido y quiere seguir creando ese tipo de contenido. Se nota mucho la diferencia", relata Carolina que parece sobrellevar bastante bien este tipo de situaciones.

"Cuando voy a subir al show, Carol me coge de la cara y me dice, 'puedes hacerlo'", comenta Victoria en tono serio y reconoce que antes de cada actuación está para que la "cojan con una carretilla", luego se le va pasando y acaba riendo muchísimo y disfrutando del momento.

Aunque tengas nervios te sientes en casa de alguna manera"

Vida personal vs profesional

afronta el directo de otra forma: "Son retos para nosotras mismas,y un regalo estar probándose a una misma en un entorno en el que hay un público que te conoce previamente y te recibe con mucho cariño. Es un momento muy bonito, en el que estás nerviosa, pero yo lo llevo mejor que Victoria". Para la gallega lo mejor es que se crea una, además de que lo pasan muy bien e improvisan muchas veces. "Aunque tengas nervios te sientes en casa de alguna manera", afirma con seguridad Carolina.

En sus programas muchas veces relatan anécdotas suyas, de su familia o de sus amigos, por eso queremos saber donde tienen marcado el límite. ¿Les repercuten sus declaraciones en sus relaciones personales?

A esta cuestión Carolina contesta que tienen "mezclado lo personal y lo profesional". Además, asegura que su novia ya está "curada de espanto", pero no sucede lo mismo en el caso de Victoria: "una vez mis padres tuvieron una conversación conmigo para que dejara de hablar de mi tía Pilar la invidente", dice entre carcajadas. Martín explica que "hay mucha ficción, soy una 'Andreita fantástica'". Ambas explican entre risas que están listas para el día que no quede nada más por decir, que ya lo hayan contado todo: "preparadas para ser un juguete roto".

Redes sociales: ¿amigas o malas compañeras?

"Todos pensamos que tenemos una opinión y que el mundo la tiene que escuchar", comenta Carolina y añade: "Nosotras tenemos un programa y hay gente que quiere venir a nuestra casa (me refiero a nuestras redes sociales) a decirnos que no están de acuerdo y, a veces, con malas formas". Para la gallega si su entorno, su familia, sus amigos y su pareja están felices con lo que hace, le da exactamente igual lo que diga un desconocido. "Trato de hacer caso omiso, no sé de esta persona ni de sus circunstancias, y sí encima me falta al respeto, he conseguido que me afecte poco", sentencia tajante.

Por el contrario, Victoria cuenta que sí que le importa y que se enfada muchísimo, sobre todo con estas "personas que crean contenido super misógino" y que han hecho vídeos insultándolas. "La violencia que sufrimos las mujeres en internet es muy fuerte, y esto cualquier creadora de contenido te lo diría", clama en tono serio, y no es para menos asegurando que las mujeres "hemos asumido que nos van a llamar puta todos los días o que van a comentar sobre nuestro físico".

No hay nada mayor que le pueda doler en el orgullo a un hombre misógino que ver dos mujeres, que no son absolutamente perfectas y normativas, triunfando

"No hay nada mayor que le puedaque ver, que no son absolutamente perfectas y normativas,", declara Victoria con claridad mental y seguridad en su aseveración. Afimaciones como esta nos hacen entender de dónde nace el ingenio que le lleva a tomarse la vida con tanto humor.

"Eso es una alegría para mí. Cada día ver que este tipo de personas se retuercen pensando qué han podido hacer mal para que dos mujeres, que no son perfectas, estén haciendo cosas importantes", declara la madrileña, que rompe estos instantes de seriedad con un: "que les follen, pero no pongas que les follen", dice mientras le da la risa.

"A veces te duele porque es constante, pero es lo que vivimos todas", continua Victoria sobre los insultos, y con resignación explica que hay que "aprender a gestionarlo, a silenciarlos, a sobrellevarlos y a seguir". "Lo que quieren es que te pares", reflexiona Martín. "Y nosotras no vamos a parar", interviene su compañera en tono de complicidad.

"Una comedia más diversa"

Las dos cómicas tienen muchos referentes en común: Ana Morgade, Silvia Abril, Yolanda Ramos, Eva Hache... las mujeres que se dedicaron a la comedia en algún momento en el que ellas eran adolescentes y con las que ahora tienen la suerte de trabajar.

Además, admiran a muchas de sus compañeras de profesión como Henar Álvarez, Patricia Espejo, Lala Chus y Charo López, que la admiran muchísimo y la tuvieron de invitada en el programa. Por su parte, Victoria tiene muchos referentes de la comedia extranjera como Sarah Silverman: "me la encontré muy pequeña en Youtube y no veía nada igual en España", comenta.

No puede ser que pienses en los especiales de comedia de navidades y no haya ninguna mujer

Ambas defienden que la situación debería empezar a cambiar, "no puede ser que pienses en los especiales de comedia de navidades y no haya ninguna mujer", explica Victoria. "Nunca hemos tenido referentes y es muy triste", réplica, pero, señala que lo importante es que "esto no puede volver a pasar".

"Tenemos que aprender de nuestros errores y hacer una comedia mucho más diversa y para todo el mundo", asevera la cómica madrileña. "Las mujeres no somos un nicho, somos la mitad de la población, por eso, ya está bien. Consumimos comedia y nos gusta ir al teatro" y sentencia "es que esta situación (de desigualdad) es ridícula".

Mercedes Mila, Carmena y "euros"

Aunque no paran y parece que nada se les resiste, confiesan que hay alguien a quién, por más que lo intentan, no consiguen llevar a 'Estirando el chicle': Mercedes Mila. "Hemos intentado a capa y espada que venga, pero no vine", lamenta Carolina.

Al preguntarles si les gustaría que acudiera alguna política, ambas aseguran que no. "Solo nos gustaría que viniera Carmena" dice la gallega. "El podcast de 'Buenismo bien' trata de manera muy acertada los temas políticos y nosotras no queremos hacerlo. Nos parece que es pisarse un poco los invitados", detalla las razones Carolina. "Nosotras somos un programa de comedia y queremos mantenernos al margen", continua Percebes y Grelos. "Sobre todo de cualquier implicación intelectual", concluye Victoria entre risas.

Sobre sus siguientes retos, Victoria asegura que cualquier cosa que les de "euros", aunque al mencionar si les gustaría presentar la gala de los Goya ambas salen corriendo. "Es un caramelito envenenado", explica Carolina. "Para un cómico o cómica es difícil porque te ponen bastante fino y fallar es bastante fácil. Es muy difícil entretener en una gala que tiene 150 premios", exagera entre risas Carolina.

Nos despedimos de ellas, cuando están apunto de empezar a preparar el siguiente podcast de 'Estirando el chicle', no sin antes preguntarles qué será lo siguiente que harán juntas. A lo que Carolina nos contesta: cosas que "tengan sentido".