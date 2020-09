La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acapara titulares estos días a raíz de los rebrotes de coronavirus y la gestión de la pandemia en la región. Pero entre las comparecencias de prensa y su reunión con el Presidente del Gobierno, los usuarios de redes sociales han tenido tiempo de debatir más allá de la política: ¿qué es y qué significa el tatuaje que lleva Ayuso en su brazo izquierdo?

El dibujo que tiene tatuado la líder madrileña representa una rosa. Según explicó la propia presidenta en una entrevista a Vanitatis en marzo de 2019, el tatuaje es un homenaje a Depeche Mode, un grupo de música electrónica del que era fan de adolescente. La rosa es una reproducción de la flor que aparece en el disco 'Violator', publicado en 1990 por el grupo británico. Un tatuaje que le recuerda a su época de verano, a su adolescencia y a sus amigos, según ella misma le confesaba a la revista.

El dibujo de la rosa no solo le sirve para recordar su juventud, Ayuso también explicó que mirarlo le ayuda a poner las cosas en perspectiva: "Cuando hay días rebeldes, un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada".

Además de la rosa, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene otro tatuaje más, con forma de "dibujo decorativo". Sin embargo, Ayuso no quiso dar más pistas sobre qué era o dónde estaba. Lo que sí que aseguró fue que no se arrepentía de haberse hecho ninguno de los dos, pero que "con estos son suficientes".

En la entrevista a Vanitatis la actual presidenta de la Comunidad también relató el origen de sus cinco agujeros en las orejas: un acto de desobediencia. "Como no me dejaban, cuando pude me los hice, en plan rebelde. [...] Basta que no te dejen hacer algo para llevar la contraria". Así que cuenta que fue a la farmacia y "se vengó".

La reacción de las redes al tatuaje de Ayuso

A pesar de que la presidenta ya habló sobre sus tatuajes en la entrevista de marzo de 2019, muchos usuarios de las redes no se dieron cuenta del dibujo de la rosa hasta cinco meses más tarde, durante la segunda sesión de investidura de la candidata, cuando Ayuso intervino con las mangas de camisa arremangadas.

Ahora, el tatuaje de la líder ha vuelto a ser el centro de todas las miradas. Esta vez a causa del apretón de manos del lunes entre Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde ese momento previo a la reunión de cooperación para frenar el repunte de coronavirus en Madrid, las redes se han llenado de preguntas y memes sobre el tatuaje.