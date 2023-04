Algunos consideran el budismo como una religión; otros, como una filosofía. Muchos no llegan a percibir sus enseñanzas más allá de hacer yoga de forma compulsiva y evitar el exceso de alimentos. Sin embargo, su pensamiento va más allá de la religión y la práctica de su doctrina. Su trabajo es comparable a filósofos considerados occidentales como Platón y Aristóteles y ha revolucionado la forma en la que vivimos con ideas muy sonadas por la población actual, sobre todo en cuanto al cuidado del cuerpo y de la mente.

Por si alguien no conocía la vida de Buda, Siddhartha Gautama fue un príncipe procedente del actual sur de Nepal, del clan de los Shakyas. Era un joven sensible y con un gran espíritu crítico pese a sus obligaciones como monarca que no paraba de preguntarse el porqué del sufrimiento humano. Se preocupó por el hambre, la muerte, la enfermedad de su pueblo y en búsqueda de su propia felicidad se dio cuenta de que no podría ser feliz viviendo como rey.

De esta forma, se dedicó a analizar las causas del sufrimiento humano. Se escapó de su palacio y empezó a vivir como como uno más. Pasó hambre, sed y casi muere por ello. Aceptó que en los extremos no encontraría lo que estaba buscando y por ello, un día decidió meditar hasta encontrar las causas de su sufrimiento. Parece ser que las encontró. Y a partir de entonces se le conoció como Buda, "el que está despierto". Estas son algunas de sus reflexiones que nos pueden servir a nosotros para vivir mejor en la vida contemporánea:

1. No prejuzgues

Un sutra o mantra de este pensador es la capacidad para ver con claridad. En ocasiones los juicios o prejuicios propios de nuestra época pueden nublar nuestro juicio. Es preferible tener la mente abierta y simplemente observar lo que ocurre a nuestro alrededor.

Una mente más allá de los juicios, observa y comprende

2. Vive con lo necesario

Aunque Buda no condenaba el disfrute de la vida material, al igual que los estoicos, un grupo filosófico muy importante en la Roma Clásica, considera que una de las causas del sufrimiento humano es la avaricia por las cosas materiales. Eso no quiere decir que no se pueda ser ambicioso en la vida, pero sí que la felicidad no dependa de ello. La relación con el mundo material es necesario pero también es preciso controlar la "sed", como lo llamaba, ya que los deseos insatisfechos son causa de mucho dolor para el ser humano.

"La raíz del sufrimiento es el apego"

3. Libérate

"Libérate de los apegos"

No hay que entender la libertad de Buda como se hace en occidente. Para él, algunas de las cosas que no nos dejan ser libres son determinados apegos ilusorios, es decir, errores de juicio. Aferrarse a las cosas o a determinadas concepciones de las personas puede ser problemático. Por ello, una duda que se planteó en su momento fue: ¿cómo amar y ser libre al mismo tiempo?

Él pensaba que una de las mayores causas de sufrimiento era no aceptar el cambio y para este pensador el ser humano estaba en constante devenir. Por ello, no había que la idea de una persona. sino entregar amor por el amor mismo y no por la recompensa que ello genera.

4. Vive en el presente

Solo en el momento presente podemos disponer de nuestra vida

Aunque parezca un termino un poco trillado, según Buda el ser humano encuentra su plenitud en el presente y no existe algo como el futuro o el pasado. Por lo que estar demasiado preocupado por alguno de los dos puede interferir en nuestra conciencia o disfrute del momento.

5. Conoce quién eres

"Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas"

Con esta cita quiso decir que era más importante saber gobernarse a uno mismo que la búsqueda de objetivos más allá de nuestra persona. Hay que priorizar, según él, los objetivos del autoconocimiento y gobierno de uno mismo al deseo de la fama o el poder.

6. Deja de echar balones fuera

Es necesario ver nuestras propias faltas y reconocerlas en vez de pensar que la culpa de todo lo que ocurre a tu alrededor es de otro. A veces achacarse los propios errores y pedir perdón puede ser uno de los trabajos más duros del ser humano.

"Para enderezar lo torcido primer debes hacer algo más difícil: enderézate a ti mismo"

7. Sigue aprendiendo

El hombre ignorante es un buey. Crece en tamaño, no en sabiduría

Hay que seguir conociendo y aumentando nuestra sabiduría. Él pensaba que había dos tipos de conocimientos. El primero, aquel que otros nos dan otros: el conocimiento puro. Y el segundo, pero más importante, el aprendizaje sobre nosotros mismos, a lo que llamaba sabiduría. Es importante aprender ambas y seguir creciendo personalmente.

8. Disfruta de tus momentos en soledad y de ti mismo

El silencio y la soledad no son malos, cuando creces cada vez se vuelven más necesarios. Para ello, hay que aprender a buscar la felicidad en los momentos de soledad y disfrutar a veces de su silencio. Según Buda, tú eres la única persona capaz de proporcionarte tu propia felicidad.

"Si eres feliz a expensas de la felicidad del otro, estás atado para siempre"

9. Conviértete en una persona crítica

"Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen, veloz como una carrera hípica, deja sus competidores atrás"

Muchas veces la gente vive según sus creencias y no según las cosas tal y como son. Como el filósofo griego Sócrates, este pensador también quería que evaluáramos nuestro sistema de creencias porque ahí reside mucha de la ignorancia del mundo. Por ello siempre hay que trabajar para ser más crítico y objetivo con lo que nos rodea

10. Olvida tus rencillas con los demás

Tú también pasarás a mejor vida, ¿para qué pelearse?

La vida es muy corta como para pelearse con la gente. Según este filósofo hay que utilizar mejor nuestro tiempo e invertirlo en buscar la felicidad y no tanto en la competencia con el resto porque ¿de qué sirve si no tenemos tiempo?