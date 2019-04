"Están muertos, he sido yo"; sale a la luz la llamada a Emergencias del cazador acusado de matar a dos agentes rurales

IMPACTANTE LLAMADA

En la conversación, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el hombre reconoce haber matado a los agentes a disparos. "Estaba cazando y han venido los dos agentes rurales y no me digas por qué, pero me he puesto muy nervioso y... están muertos los dos", afirmó el hombre. Preguntado por si había sido él, contestó que "sí".