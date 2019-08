Javier Sanz, más conocido como 'Java', intentará dar la vuelta a nado a la isla de Manhattan el 17 de agosto "para concienciar y dar visibilidad sobre el grave problema global de los plásticos", según ha informado a través de un comunicado.

El nadador de ultrafondo del Club Natación de Alcobendas afrontará un recorrido de 47 kilómetros atravesando los tres ríos que rodean la isla, el Hudson, el East River y el Harlem.

El reto dará comienzo y acabará en el muelle de Battery Park, frente a la Estatua de la Libertad. La travesía tendrá una duración de entre ocho y 12 horas, según el nadador, además, lo realizará sin traje de neopreno.

El equipo logístico estará formado por un piragüista que le suministrará los avituallamientos necesarios sin tocar en ningún momento al nadador y una segunda embarcación con un juez que verificará el correcto cumplimiento de la normativa, así como su estado físico.

200 kilómetros de plásticos se vierten al mar cada segundo, cada año más de ocho millones de toneladas, según informa 'Greenpeace'.

"Sé que solo no podré cambiar la situación pero, después de documentarme sobre el problema, también sé que no me voy a quedar cruzado de brazos", indicó Sanz en el comunicado.

Según 'The Washington Post', Nueva York es la ciudad que más basura genera del mundo, unos 14 millones de toneladas anualmente.

La vuelta a la isla de Manhattan se podrá seguir a través de Internet gracias a la colaboración de la empresa Traky 365 y su sistema de seguimiento.

Javier Sanz ha completado otros desafíos como cruzar en equipo el Canal de la Mancha en 2017 y el Estrecho de Gibraltar en 2013.