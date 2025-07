Escándalo de easyJet en Reino Unido: sus trabajadores cobran primas por ser "policías de maletas" que no cumplen las medidas

En Reino Unido, easyJet se enfrenta a un escándalo tras la filtración de un correo que revela la existencia de una "policía de las maletas". Los empleados de los aeropuertos reciben incentivos por identificar maletas que exceden el peso o las dimensiones permitidas, lo que ha generado preocupación y enfado entre los británicos. Los viajeros deben medir sus maletas antes de volar, y si no cumplen con las normas, enfrentan cargos elevados por facturación, hasta siete veces más que en internet. Este negocio de incentivos solo se ha destapado en Reino Unido, pero easyJet ya fue sancionada en España por prácticas similares. Los viajeros critican estas medidas, considerándolas injustas y costosas.

En Reino Unido se está viviendo un auténtico escándalo. En plena época estival, cuando más ciudadanos cogen un avión con rumbo al inicio de sus vacaciones, se ha filtrado un correo electrónico que apunta la existencia de "una policía de las maletas", de unos trabajadores especialmente atentos al tamaño de las maletas que vamos a llevar como equipaje de mano. Porque, como ya todos sabemos, si son más grandes de lo permitido, nos harán pagar por su facturación.

La polémica está servida con easyJet, porque en dicho correo se asegura que los empleados de los aeropuertos reciben un incentivo por detectar dos tipos de maletas: aquellas que pesen más o que superen las medidas. Si ya era un quebradero de cabeza tener que medir tu maleta cada vez que piensas en volar, tras esta filtración, los británicos están preocupados y enfadados.

Sabemos que no nos queda otra. Que si queremos volar y meter nuestro equipaje en cabina, antes nos tocará hacer la prueba definitiva. Coger la meseta a pulso, levantarla e intentar que entre en la caja de metal que suelen tener todas las compañías aéreas repartidas por los aeropuertos y en las puertas de embarque. Es su forma de medición y de que hagamos la última comprobación.

Y un consejo. Lo mejor es que siempre recordemos una frase, casi como un mantra: si no cabe, por mucho que apretemos y hagamos fuerza, al final, antes de entrar al avión, nos tocará abrir nuestro equipaje para aligerarlo. Eso, o pagar por su facturación. Quizás, la opción más temida.

Porque facturar el equipaje de mano en el aeropuerto puede costarnos incluso siete veces más que a través de internet. "Me han cobrado 50 euros", cuenta una chica. "Me pasó una vez y me cobraron 150 euros", recuerdo otro joven.

Un negocio, el de las primas por ser un "policía de maletas" que easyJet no quiere dejar escapar. Ahora sabemos que esta empresa paga un incentivo a cada trabajador que detecta una de esas 'maletas infractoras'. De momento, solo se ha destapado este escándalo en los aeropuertos de Reino Unido, por lo que estos agentes no han llegado a España.

A los viajeros no les gusta nada la idea. "Que miren tan al milímetro, no está bien", opina uno. "Empiezas ya el viaje estando en desventaja", cree otro.

Hay que recordar que en España, el Ministerio de Consumo ya sancionó a easyJet con 29 millones de multa. Entre otras cosas, por cobrar por el equipaje de mano. Porque en cuestiones de volar, solo unos centímetros más, puede costarnos bastante caro.