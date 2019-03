Los enfermos de Hepatitis C rechazan las medidas del Gobierno por "insuficientes"

EL PLAN ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO SÓLO "VENDE HUMO"

Los enfermos de Hepatitis C han vuelto a salir a las calles de Madrid. Bajo el lema "Un Gobierno sordo ante el dolor de la gente. Una farmacéutica cuyo primer fines el lucro", han reclamado que se le dé el tratamiento a todo el que lo necesita. Denuncian que el Plan Estratégico aprobado por el Gobierno sólo "vende humo" y que "se trata de una medida electoralista". "El Gobierno anuncia que va a dar 700 millones, que es mentira, no va a dar ni un céntimo. Les pasa la pelota a las comunidades, nosotros no somos tontos y no nos vamos a dejar engañar”, explica uno de los manifestantes indignado.