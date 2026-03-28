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En el municipio de Mogán

Encuentran muerta a una menor de 15 años en el muelle de Puerto Rico, al sur de Gran Canaria

¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha recibido el aviso del 112 sobre las 09:00 de la mañana, informando del hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente.

Municipio de Mogán, en Gran CanariaMunicipio de Mogán, en Gran CanariaEuropa Press

La Guardia Civil han confirmado que han hallado el cuerpo sin vida de una menor de 15 años, de origen noruego, en la bocana del muelle de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, situado al sur de la isla de Gran Canaria.

La alerta, tal y como han explicado los agentes, se ha producido a eso de las 09:00, cuando el 112 Canarias ha informado a la Guardia Civil de llamadas avisando del hallazgo de la menor, ya identificada por su madre.

Hasta la zona se ha trasladado un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga las posibles causas del fallecimiento de la menor.

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