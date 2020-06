La policía de Irlanda del Norte ha encontrado el cadáver de un niño de 14 años en desagüe pluvial de Belfast, Irlanda del Norte, seis días después de que desapareciese tras salir a dar un paseo en bicicleta, según publica 'Daily Mail'. Sin embargo, la Policía todavía siguen buscando unos pantalones cortos y una chaqueta que llevaba puesta el menor cuando desapareció.

Los agentes creen que el niño se cayó de la bicicleta y sufrió una conmoción cerebral tras golpearse la cabeza. Seis días después, su cuerpo ha sido encontrado en un drenaje pluvial en el que no había podido ser buscado los días anteriores debido a las altas mareas que había en la zona. El agente Muir Clark afirmó que el cadáver fue encontrado en una zona "increíblemente compleja" y "desafiante".

"Es una zona extremadamente difícil y es por eso que ha llevado tanto tiempo encontrarlo", declaró el policía, quien añadió que en sus 30 años de carrera este es uno de los sucesos de desaparecidos "más inusuales" con los que se ha encontrado.

Tras encontrar el cadáver, se realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte, aunque la muerte se está tratando como "no sospechosa". Por ello, Muir Clark critica a las personas que están compartiendo información falsa en redes sociales: "Estos comentarios son angustiantes para la familia del niño y no hay ninguna evidencia que lleve a pensar que no fue un accidente", expresó.

De hecho, ha alertado de que se abrirá una investigación si encuentran en redes "rumores desagradables y evidentemente falsos" y ya han detenido a un hombre de 26 años por este motivo.

Los agentes encontraron junto al menor una mochila con su portátil en el interior, que ya está siendo examinado por oficiales especializados. "Continuamos examinando el equipo electrónico que hemos recuperado y que forma parte de la investigación sobre la desaparición", indicó uno de los agentes.