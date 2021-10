Dos abogadas y una médica denuncian que alrededor de 20 policías marroquíes las empujaron para que entrasen en el avión de vuelta a España. Tan solo estuvieron 45 minutos en Aaiún, en Sáhara Occidental. Ni siquiera consiguieron llegar a la aduana.

"No nos dejaron usar los móviles para nada. Nos dijeron que los guardáramos en la maleta y fueron muy agresivos desde el minuto uno. Después, nos dijeron que no podíamos entrar en el país y que nos fuéramos inmediatamente", cuenta Flora Marrero, abogada.

Según su versión, los agentes se negaron a ofrecerles una justificación escrita. "Tan solo insistían en que el Sáhara es de Marruecos, soberanía marroquí, y no nos daban nada por escrito. Mientras, nosotras les explicábamos que esa era una razón ilegal", recuerda Inés Miranda, abogada.

El motivo por el que las juristas y la doctora habían viajado hasta allí era para visitar a la activista saharaui Sultana Jaya, que lleva desde el 19 de noviembre del 2020 en arresto domiciliario. La mujer asegura que hay varias unidades de Policía marroquí que rodean el domicilio. Incluso en mayo denunció que había sido violada por agentes, además de haber sufrido maltrato psicológico.

Una violencia permanente que, según cuenta Inés, se demostró en su situación: "Eran 20 policías empujando a tres mujeres. Nos golpearon y empujaron. Incluso a una de las compañeros le dieron un golpe en el pie y le rompieron el zapato", denuncia Miranda.

"Qué no estarán haciendo al pueblo saharaui cuando no hay cámaras"

"Si eso nos lo hacen a nosotras tres, qué no estarán haciendo al pueblo saharaui en el territorio ocupado cuando no hay cámaras, cuando la gente no tiene ningún tipo de apoyo", manifiesta, por su parte, Miranda.

Este incidente se ha producido apenas tres días después de que la Justicia Europea fallase a favor del Frente Polisario y anulase los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos por no reconocer los derechos del pueblo saharaui.