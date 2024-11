Una vecina de Utiel (Valencia) se ha reencontrado con el Guardia Civil que la rescató en medio de la DANA que afecto a la localidad. La mujer, visiblemente emocionada, se fundió en un abrazo con el agente, quien le había prometido no soltarla en aquel momento crítico.

Con lágrimas en los ojos, la mujer expresó su profundo agradecimiento: "Toda la vida estaré agradecida, toda la vida" —dijo, mientras ambos recordaban el dramático instante en que el agente se convirtió en su única esperanza. Durante el rescate, el Guardia Civil le aseguró que no se separaría de ella bajo ninguna circunstancia. "Te dije que no te iba a soltar", recordó el agente, a lo que la vecina añadió: "Me dijiste: 'Si te vas tú, me voy yo detrás'".

El agente respondió con una sonrisa emocionada: "Nos vamos los dos, pero aquí estamos los dos, ¿has visto como tenía yo razón?".