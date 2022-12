La influencer Elena Huelva daba una triste noticia a sus seguidores el pasado 4 de diciembre. "Las cosas no están yendo bien", confesó en un vídeo publicado en redes sociales en relación a la enfermedad que sufre, sarcoma de Ewing. Aunque la situación de la joven no ha mejorado del todo, sí que está algo mejor. Prueba de ello es que recientemente ha comunicado en su cuenta de Twitter que ha podido ir al cine a ver Avatar: "ESTOY EN EL CINE VOY A VER AVATAR 2 QUÉ ILUSIÓN". De hecho, hasta se encuentra ya en casa junto a su familia, con quien ha decorado recientemente su hogar.

Sin embargo, no podrá asistir al último concierto de la gira de Aitana, una de sus cantantes favoritas y también amiga. "Ojalá pero esta vez mi salud no me ha dejado. Siempre he ido, y ojalá estar allí mañana, pero no podré", lamentaba este lunes. Unas horas más tarde compartía la sorpresa que le había dado su madre. Según explicó ella misma, su madre se había tatuado, sin avisarle previamente, su nombre en una de sus manos.

"Hoy la mejor de las mejores ha aparecido con Elena tatuado en su piel, mi mami. Te quiero, siempre juntas", recogía el texto que acompañaba la foto. La publicación de la joven ha provocado una lluvia de respuestas de sus seguidores, quienes le animan a continuar con el positivismo con el que ha hecho frente siempre a la enfermedad. "Todos tenemos tu nombre tatuado, Elena", señalaba uno de ellos.