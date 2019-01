El terrible relato de una joven que recibió una brutal paliza de su novio por cambiar su foto de perfil de Facebook: "Pensé que iba a morir"

El terrible suceso tuvo lugar en 2016 cuando la joven, de Liverpool, se despertó por los gritos del que por entonces era su novio, Andrew McNair, tras haber cambiado la noche anterior la foto de perfil de Facebook en la que salía con él por una en la que salía ella sola, según publica 'Mirror'.

"Logré salir corriendo y me acerqué a la puerta de los vecinos para pedir ayuda, pero nadie respondió. Entonces él me alcanzó y comenzó a golpearme y abofetearme. Me dio una patada en la cabeza que me derribó", cuenta Lois Ashton.

La joven dice que después McNair la golpeó tres veces en la cara, lo que la dejó con la mandíbula rota y sin tres dientes. "Había tanta sangre que pensé que iba a morir", declara Ashton, que tuvo que ser hospitalizada tras la brutal paliza.

Ashton reconoce que "simplemente por miedo" no denunció el incidente a la Policía en ese momento y que, en cambio, se mudó a un refugio de violencia machista para mujeres. Sin embargo, tras recibir reiteradas amenazas y abusos en otra ocasión, decidió contarle a la Policía lo sucedido.

McNair fue condenado a 36 meses de cárcel aunque, según declara Ashton, fue puesto en libertad a los 11 meses. Ahora, la joven ha hecho públicas las imágenes de cómo quedó su rostro tras la paliza para concienciar sobre la violencia machista y pide "a otras mujeres que se vayan a la primera señal de violencia".