El temporal se ceba con la Comunidad Valenciana: edificios inundados, vecinos evacuados y mucha preocupación

La lluvia en Torrevieja ha dejado a muchos conductores atrapados. Varios de ellos han tenido que dejar sus vehículos y volver a casa. Algunas personas intentaban llegar a trabajar, pero no ha podido: "El coche que iba delante de mí ha pasado, he pensado que podía pasar bien pero se me ha quedado el coche parado", relata un vecino.

La razón: allí han caído 102 litros de agua por metro cuadrado en tan solo cinco horas. Por su parte, el riesgo extremo por lluvias en Valencia y Alicante ha dejado a 12.000 alumnos sin clase. Los bomberos han realizado medio centenar de intervenciones, y decenas de ciudades de la comunidad valenciana han cerrado parques y polideportivos, e incluso puertos como el de Gandía.

En Alzira lleva días lloviendo. Las cosechas están destrozadas, y los garajes y trasteros, inservibles. Hasta los ascensores de los edificios se han inundado. Murcia no está corriendo mejor suerte: 20 carreteras han sido cortadas. En Cartagena, 70 alumnos han tenido que ser rescatados tras quedarse atrapados en un autobús. han hecho falta cuatro coches de bomberos.

"Había peligro de que volcara el autobús y quedaran atrapados dentro del agua", ha explicado un miembro del equipo de bomberos que trabaja sin descanso en la Comunidad Valenciana. En Los Alcazeres, unos 60 vecinos han sido desalojados. Hasta un coche se ha quedado atrapado en un centro comercial.Desde hace horas, llueve sobre mojado. Salir de casa es casi imposible. Y la lluvia seguirá cayendo todo el día.