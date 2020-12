La Sala Militar del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un teniente del Ejército del Aire que acosó y abusó sexualmente de una soldado bajo su mando, a quien ahora tendrá que indemnizar con 106.000 euros.

El calvario de esta militar se prolongó durante dos años, hasta que logró sacar una foto de su agresor sin pantalones, que propició que se abriera una investigación.

La víctima, que sufrió daños psicológicos y tuvo que permanecer 720 días de baja, recordaba, en declaraciones a laSexta el año pasado, que cuando comenzaron los abusos en la base aérea de Alcantarilla trataba de esquivar a su jefe como podía. "Cuando esa persona me veía, yo intentaba no cruzarme con él", relataba.

Sin embargo, cuando empezaron a compartir oficina la intimidación del teniente hacia ella fue en aumento, hasta el punto de masturbarse en su presencia. "Me decía 'qué buena que estás, mira cómo me pones'", recordaba la soldado. "Empezó a sacarse el pene y a masturbarse delante de mí", agregaba, con la voz quebrada.

El condenado incluso aprovechaba los traslados en coche para sentarse en el asiento del copiloto, masturbarse y proponerle tener relaciones en su casa. "Se tocaba y me decía que le mirara", rememoraba su víctima, que explicó entre lágrimas cómo Corona no le dejaba escapatoria alguna: "Cerraba la otra puerta con pestillo y él se ponía detrás de una impresora a masturbarse delante de mí".

Fue en uno de estos momentos cuando consiguió hacerle la foto, sin pantalones y masturbándose delante de ella, que presentó ante el comandante de la base. Este abrió entonces el protocolo y se inició el proceso judicial, tras dos años soportando esta pesadilla. "Cuando me creyeron me derrumbé, ya no podía más", afirmaba la militar.

Sin embargo, los abusos hicieron mella en ella. "No puedo abrir el armario de mi ropa militar, cuando para mí siempre ha sido un orgullo", lamentaba, en declaraciones de 2019.

El Alto Tribunal ahora ha condenado al que fuera su superior a tres años y un día de prisión por acoso sexual y a un año y medio por abuso, lo que supondrá su expulsión del Ejército, que le había condecorado hasta en siete ocasiones.

No obstante, un tribunal militar había condenado inicialmente a Corona a seis años y medio de prisión, por trato degradante y lesiones psíquicas, así como por acoso sexual y abuso sexual, mientras que el Supremo le ha rebajado la condena, al entender que un delito estaba subsumido en otro.