Luis del Val, denunciado por insultos homófobos tras llamar "maricones de mierda" a los componentes de la carroza del Orgullo Vallekano

El Observatorio contra la LGBTfobia ha denunciado a Luis del Val tras un comentario en el que el periodista denominó "maricones de mierda" a los integrantes de la carroza LGTBI de la Cabalgata de Reyes del madrileño barrio de Puente de Vallecas.

En un comunicado, este Observatorio ha manifestado su rechazo por esos comentarios "insultantes y degradantes" vertidos por el periodista en un programa de la Cadena Cope. Por eso, lleva ante la Fiscalía "esa clara difusión de discurso de odio y discriminación, esperando que puedan ser ejemplarmente sancionadas".

El periodista comenzó su comentario asegurando que "se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas y en vez de los Reyes Magos van a ir 'drag queens' de Reinas. Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera y Gaspar, muy hormonado, irá enseñando las tetas". "Los de Orgullo Vallecano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gays, son maricones de mierda", dijo Del Val en su sección.

Según el periodista, "la Cabalgata de Reyes será exaltación del gay y que los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas", para señalar a continuación: "Y si me acusan de homófobo, se pueden ir a la mierda". "Señor Del Val, ni nos vamos a la 'mierda', ni tenemos 'problemas'. El único que parece tener problemas y serios es usted. Y no le acusamos de ser homófobo, simplemente lo es, y no debería avergonzarse por reconocer lo que es. La homofobia es una enfermedad social", pero "tiene cura, y el primer paso es reconocerse que se está 'enfermo'", señala el director del Observatorio, Paco Ramírez.