Un joven de 29 años fue identificado tras disparar en 14 ocasiones contra la casa de su expareja en Mairena de Alcor, en Sevilla este jueves. El joven se personó en la vivienda de su expareja y realizó a través de una pistola un total de 14 disparos a la fachada del edificio.

Durante una entrevista en Espejo Público, el padre de la víctima se dirigió al agresor afirmando que "tiene muchos antecedentes de toda clase" y que "no va a llegar a buen puerto". Al escuchar estas palabras y mientras los reporteros de laSexta hablaban con la víctima, el hombre la llamó.

En esa llamada, el agresor amenaza de muerte a su expareja y a la actual pareja de esta y le pregunta que por qué no salió a la calle para que le pegara "un tiro en el pecho". Junto a la víctima estaban agentes de la Guardia Civil, que siguen buscando al sujeto.

Antes de colgar, se produjeron más momentos de tensión en los que el joven instaba a la víctima a que hiciera que su padre dejara de hablar afirmando que él ya "no quiere nada con la familia". La joven, que posteriormente sufrió un ataque de ansiedad, no pudo aguantar y respondió que "no tuvo miramientos" por si estaba su hijo en el interior de la vivienda cuando se produjeron los disparos.

El autor de los disparos sigue en busca y captura. Hace solo una semana, se vieron las caras en un juicio después de que ella le denunciara porque él había intentado apuñalarla. Sobre él pesan dos órdenes de alejamiento.