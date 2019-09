La parte suroeste de la Península sufrió una histórica gota fría, que dejó seis muertos, graves inundaciones y miles de evacuaciones en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y algunas provincias de Castilla-La Mancha.

Molina de Segura, Los Alcázares, Los Nietos o Santomera, localidades en Murcia, fueron unas de las que más sufrieron sus efectos. Además, en la capital el río Segura estuvo a punto de desbordarse debido a las intensas lluvias.

A pesar de la gravedad de la situación, Pablo Ruiz Palacios, director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia, se marchó al teatro el pasado viernes. Una visita que ha justificado diciendo que "era un compromiso familiar y tenía el teléfono en el bolsillo por si tenía que salir corriendo".

"No tengo nada que esconder y ya he pedido perdón a mi consejera. Es un error que nunca volverá a suceder. Pido perdón, pero creo que con la importancia de lo ocurrido en los últimos días no creo que esta anécdota sea trascendente", ha señalado Palacios en declaraciones a 'La Verdad'.

Además, ha apuntado que "estaba tan cansado" que se quedó dormido durante la obra y que después del espectáculo volvió a trabajar.

Por su parte, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha insistido en que "la coordinación y los Servicios de Emergencias ha funcionado a la perfección" y ha dicho que tanto él como la consejera han "estado trabajando con el barro hasta las rodillas".