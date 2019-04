El 93% de los españoles considera que la pobreza energética es un problema grave

Antonia y Pepe son pensionistas que aún deben la hipoteca de su casa, y para hacer frente a ella, no pueden pagar la factura de la luz. "Con 426 euros o comes o pagas, si comes, no pagas y si pagas, no comes", cuenta Antonia.

Han decidido pasarse al butano para reducir sus gatos, pero el matrimonio tiene facturas pendientes desde julio. "Vengo y digo, Pepe que nos han cortado la luz, llamo a la oficina y me dicen que sí que nos la han cortado", relata Antonia. Gracias a negociar con el banco y la ayuda de un amigo pudieron restablecer el suministro pero cuando termine diciembre el problema vuelve a empezar.

El barómetro de laSexta refleja que vemos la pobreza energética como un problema grave. El 93% de los encuestados piensa así. Para combatirlo, la ciudad de Barcelona, después de realizar una prueba piloto, abrirá en enero diez oficinas de asesoramiento energético. "Se les explicaba a las familias en qué consistía su factura de la luz, que es lo que estaban pagando", explica Laia Ortíz, teniente de alcaldía de Derechos Sociales de Barcelona.

El consistorio barcelonés ha contratado parados de larga duración para formarles y que se conviertan en asesores, no solo en el punto de información sino también para visitar viviendas con este problema.

El Perfil con más problemas para hacer frente a ese gasto son las familias con niños. "El 17% de las familias con niños tenían dificultades para mantener su vivienda en condiciones, en calentar o pagar la factura de la luz", afirma Laia Ortíz.

En los cinco meses que ha durado la prueba piloto, los agentes han visitado más de 3.000 hogares y el 60% sufría pobreza energética