Este viernes, los padres de Marta del Castillo comparecen en el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla dentro del juicio contra Francisco Javier García, alias 'El Cuco', condenado en 2009 junto con su madre por encubrir el asesinato de Marta del Castillo y aportar falso testimonio. La Fiscalía reclama para ambos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras la familia de la víctima pide dos años de prisión y multas de 1.800 euros.

En su declaración, la madre, Eva Casanueva, ha hablado de "total humillación" ante la confesión de 'El Cuco'. "Estas personas se han reído de nosotros durante 13 años", ha agregado, asegurando que siguen "burlándose" de ellos "amparándose en la justicia". Por su parte, el padre, Antonio del Castillo insiste en el término "humillación" ante este giro de los hechos, pidiendo que Miguel Carcaño acuda presencialmente a declarar. "Se nos está quitando la posibilidad de encontrar a Marta y se nos vuelve a hacer un daño moral similar a las mentiras de los acusados", ha zanjado.

A su llegada a los juzgados, se ha visto al padre, Antonio del Castillo, visiblemente afectado, afirmando que no pierden la esperanza de hacer justicia después de 13 años de lucha. Asegura que todavía quedan pasos por dar, como un recurso ante el Tribunal Supremo contra el hermanastro de Miguel Carcaño.

En 2011, 'El Cuco' testificó "de manera falsa" que no había estado en el piso de la calle León XIII donde tuvo lugar el crimen. Su madre, por su parte, testificó que, en la madrugada del 25 de enero de 2009 en la que se cometió el crimen, "entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso".

Antonio del Castillo afirmó tiempo atrás que 'El Cuco' "debe decir la verdad" porque "a él le conviene y a todos nos conviene", mostrando su "esperanza" de que Miguel Carcaño también diga "la verdad". La familia mantiene seguir haciendo "lo imposible por encontrar a Marta", cuyo cadáver nunca ha sido localizado.

¿Por qué mintió 'El Cuco'?

La fiscal trasladaba la necesidad de conocer "por qué mintió" 'El Cuco' en 2011, preguntándose si "elaboró su relato en connivencia con sus padres", dejando claro que el acusado "mintió" al decir que no había estado aquel 24 de enero de 2009 en el piso y que sobre las 1:15 horas ya de la madrugada del día 25 estaba "acostado".

La juez del Juzgado de lo Penal número siete, no obstante, no accedió a no tener en consideración esas preguntas, explicando que "es normal que surjan muchas preguntas".

Entre los testigos citados a este juicio figuran los padres de Marta del Castillo y Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel como autor del crimen. Tras las comparecencias de los padres de Marta del Castillo, este mismo viernes comenzaría la fase de pruebas documentales, conclusiones e informes finales de las partes, antes de finalizar con la opción de la última palabra de los acusados, previsiblemente también esta jornada.