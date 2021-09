Un bombero de INFOCA ha difundido la carta abierta que uno de sus compañeros de profesión ha enviado a la Junta de Andalucía y, específicamente, a su presidente Juanma Moreno Bonilla.

En ella, M. Castillo manifiesta un "dolor inmenso" por el fallecimiento de un bombero forestal en el incendio de Sierra Bermeja y se pregunta "por qué siguen omitiendo información" al no contar que "ese bombero era eventual".

"En Andalucía el dispositivo INFOCA solo está al 100% durante cuatro meses y medio en todo el año. El resto del año se tienen que buscar la vida trabajo en otros sectores, causando 'pluriempleo' en la declaración de la renta para poder esperar a la siguiente campaña y acumular puntos", ha manifestado el profesional, donde ha asegurado que en INFOCA solo se trabaja durante el verano.

En este sentido, Castillo ha afirmado que desconocía la situación concreta de este trabajador, "que no tenía seis años de experiencia, tenía seis campañas": "No sé si tenía que trabajar durante el invierno en un taller o en un supermercado...".

"No saben lo que se siente cuando piensas que podría haber sido tu marido, tu mujer, tu hijo o tu hermano. No saben los que se siente al recibir un mensaje como 'nos vamos a fuego' y no saber si volverás a verlos. No saben lo que es que se jueguen la vida diariamente por un sueldo ridículo, sin antigüedad conocida y que solo se recuerde a los bomberos forestales en verano", ha lamentado.

Así, este bombero forestal ha lanzado un duro mensaje a la clase política andaluza: "Se dedican a visitar los CEDEFOS una vez en la campaña de extinción, hacerse una foto y decir unas palabras delante de las cámaras que ni siquiera han escrito ustedes mismos, y se olvidan de nosotros el 15 de octubre".

"Ojalá no tengamos que volver a perder a uno de los nuestros, ojalá se tomen en serio nuestras vidas de una vez por todas. Ojala entiendan que nuestra gente sale cada día a defender el patrimonio forestal de cada uno de los andaluces y andaluzas y que se les va la vida en ello", proclama.

Y finaliza con una petición: "Esta vez se lo ruego a ustedes, nuestros responsables políticos: dejen que nuestros bomberos forestales hagan su trabajo de una manera digna y segura, dejen de hacer campaña política con la vida de nuestros padres y madres de familia. Dejen de jugar con la vida de nuestra gente".